Замглавы МИД Руденко рассказал о принципах выстраивания отношений с Токио и Сеулом

Россия готова к сохранению потенциала сотрудничества с Республикой Кореей в той мере, в которой к этому готов Сеул. Об этом в интервью «Известиям» 19 января заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Несмотря на ряд существенных расхождений в оценках международной ситуации, настроены на совместную работу по сохранению потенциала двустороннего сотрудничества и создание условий для его дальнейшего развития в той мере, в какой к этому готовы в Сеуле. Это, безусловно, касается и взаимодействия в процессе урегулирования ситуации на Корейском полуострове, традиционно честного и открытого диалога о путях решения проблем субрегиона», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Республика Корея ограничилась умеренной «насколько это возможно для одного из ближайших союзников США» программой антироссийских рестрикций в сферах финансов и экспортного контроля, чего не скажешь про другого союзника Вашингтона в регионе — Японию.

«Для нас совершенно очевидно, что Токио беспрекословно выполняет политический заказ Вашингтона, всецело включившись в санкционную работу», — сказал Руденко.

По его словам, при выстраивании отношений со странами, предпринявшими против России недружественные действия, Москва будет придерживаться «не черно-белого, а дифференцированного подхода».

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