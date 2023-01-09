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На Украине предложили запретить произведения русских композиторов в театрах

На Украине призвали ограничить исполнение произведений русских композиторов в театрах
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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал ограничить исполнение российских произведений в ведущих театрах страны. Об этом он сообщил 9 января во время всеукраинского телемарафона.

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По мнению главы минкультуры, произведения российских поэтов, композиторов и писателей, таких как Пушкин, Чайковский и Достоевский, якобы могут быть орудием в борьбе против Киева, поэтому их не должно быть на украинских сценах. Он также заявил, что для театральных репертуаров уже найдены альтернативные варианты за счет творений украинских и европейских композиторов.

Ранее, 5 января, в Верховную раду Украины направили законопроект по дерусификации и борьбе с «сотнями названий улиц Пушкина». Согласно этому закону, украинские власти смогут быстро менять русские названия улиц и сносить памятники российским деятелям.

10 декабря посольство России в Лондоне осудило статью британской газеты The Guardian, в которой Ткаченко призывал отказаться от русской культуры. Дипломаты напомнили, что культура должна оставаться вне политики, и добавили, что Москва продолжит отстаивать свои национальные интересы и идентичность.

В начале декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отменить российскую культуру невозможно, так как она неподвластна европейским бюрократам.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации. Она предполагает снос памятников российским деятелям, а также переименование топографических объектов, названия которых связаны с Россией и Советским Союзом.

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