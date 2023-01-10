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Климатолог рассказал о проблемах из-за «истеричных» зим в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Из-за глобального потепления перепады температуры в России как летом, так и зимой с каждым годом становятся всё резче и происходят всё чаще, заметил в беседе с «Известиями» 10 января эколог-климатолог Михаил Юлкин.

Тепловой удар: об изменениях климата и его последствиях
Аномально теплые зимы, природные катаклизмы, лесные пожары и даже неожиданные похолодания — все эти явления, которые обсуждаются в обществе не первый год, стали последствием происходящих на земле изменений климата. «Известия» изучили существующие климатические модели, на основании которых специалисты делают долгосрочные прогнозы, и посмотрели, что может ждать Россию к концу столетия в случае, если события будут развиваться по самому жесткому сценарию.

«Подобная «истеричность» климата станет доставлять нам все больше хлопот, поскольку с годами она будет только обостряться. Если раньше погодные аномалии вроде рекордных снегопадов и заморозков встречались раз в сто лет, то сейчас — уже раз в десятилетие», — сказал он.

Так, уже третий год подряд в Тихом океане происходит такой природный феномен, как Ла-Нинья, когда с глубин поднимается холодная вода, отметил Юлкин. Из-за этого зимы холодные. Есть и противоположное явление, Эль-Ниньо, которое пока обходит нас стороной. В этом случае зимы были бы аномально теплые.

Подобные экстремальные явления — следствие глобального потепления, которое в свою очередь обусловлено высокой антропогенной нагрузкой и выбросами парниковых газов, подчеркнул климатолог. В России в силу северного расположения страны эту проблему осознали лишь в XXI веке.

«Для нас это значит, что инфраструктура будет чаще выходить из строя, и придется чаще делать ремонты. Рекордные морозы могут приводить к разрывам труб и порче дорог, а сильные снегопады — к обрыву проводов и протечкам крыш», — заметил эксперт.

В истории России уже случались аномально холодные зимы в 1978-м и 1941-м годах, напомнил он. Из-за заморозков 1978 года многие дома в стране остались без света, полопались батареи, погибли плодовые деревья.

Для здоровья людей такие резкие колебания климата тоже неблагоприятны, поскольку они связаны с перепадом атмосферного давления, заключил Юлкин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

То пар, то холод: какими аномалиями войдет в историю эта зима

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