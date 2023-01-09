Во Владивостоке достроили еще три объекта культурно-образовательного комплекса
На территории культурно-образовательного комплекса на острове Русский во Владивостоке завершили строительство второго интерната, а также двух многоквартирных домов. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В конце 2022 года проверку на соответствие требованиям прошел интернат для учащихся Московской государственной академии хореографии (МГАХ). В здании смогут разместиться все 250 учеников.
«Все инженерные коммуникации подключены, успешно проведены пуско-наладочные процедуры, объект готов к вводу в эксплуатацию», — отметили в компании «Стройтрансгаз-Восток», выступающей генподрядчиком.
Кроме того, завершено строительство двух семиэтажек, каждая из которых рассчитана на проживание 332 человек.
Как объясняет ИА PrimaMedia, культурно-образовательный кластер строится сразу на двух участках, имеющих историческое и стратегическое значение для Приморья. На острове Русский расположатся основная база для обучения и проживания студентов филиалов МГАХ и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского.