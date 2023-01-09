Росавиация заявила о продолжении действия режима ограничения полетов на юге и в центре РФ
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- Росавиация заявила о продолжении действия режима ограничения полетов на юге и в центре РФ
Режим ограничения полетов на юге и в центральной части России не отменялся и продолжает действовать. Об этом в понедельник, 9 января, заявила Росавиация.
Всё также временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Ранее в этот день в Сети появились сообщения о том, что аэропорты якобы планируют открыть к 15 января.
«Росавиация сообщает о том, что данная информация не соответствует действительности. Распространяемый в соцсетях документ является фейком. Режим ограничения полетов в указанных аэропортах не отменялся и продолжает свое действие», — говорится в сообщении ведомства.
В августе Росавиация перечислила авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий по нескольким программам господдержки.
В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что правительство выделит дополнительно более 2 млрд рублей на поддержку временно закрытых аэропортов страны. По его словам, данная мера позволит сохранить коллективы аэропортов, а также возобновить обслуживание рейсов при первой возможности.
Режим ограничения полетов в аэропорты вышеперечисленных городов впервые был введен 24 февраля после начала российской спецоперации по защите Донбасса. С тех пор он продлевается.