Масштабный ремонт тротуаров планируют провести в Биробиджане в 2023 году
В Биробиджане (Еврейская автономная область) в 2023 году планируют выполнить основную часть работ по масштабной замене тротуаров. Об этом 9 января сообщает ИА EAOMedia.
В 2022 году в городе впервые за много лет приступили к массовой замене тротуаров. Тогда работы прошли на улицах Карла Маркса, 40 лет Победы, Набережной и Бумагина. Общая площадь замененного покрытия превысила 5 тыс. кв. м.
В 2023-м планируется закольцевать микрорайон имени Бумагина, привести в порядок пешеходные зоны на улицах Шолом-Алейхема, Комсомольской, Советской, Широкой и в переулке Театральный.
«Под асфальтирование попадает около 25 км тротуарной сети. Дорожники провели работы по улицам Ленина, Димитрова, Набережной, 40 лет Победы, Бумагина, проспекту 60-летия СССР. Асфальтирование по этим направлениям начнется в строительный период 2023 года», — рассказал мэр города Максим Семенов.
Обновление основной пешеходной сети Биробиджана планируется завершить в этом году.