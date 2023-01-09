В Ульяновской области пересчитают животных и птиц

В Ульяновской области 15 января начнется зимний учет копытных, пушных животных и птиц. Об этом в понедельник, 9 января, пишет ulpravda.ru со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии региона.

Такой учет проводится каждый год.

«Это необходимо для определения численности и расчета лимитов добычи охотничьих ресурсов на следующий сезон охоты», — пояснили в ведомстве.

Уточняется, что в регионе пересчитают волков, лосей, косуль, кабанов, зайцев — русаков и беляков, рысей, лисиц, куниц, белок, а также глухарей, тетеревов, серых куропаток и рябчиков.

Ранее, 7 декабря, было завершено расследование уголовного дела об охоте в заказнике «Заозерный» в Омской области. Следствие установило, что шесть человек, в том числе сотрудники силовых ведомств, незаконно добыли лося, зайца и семь косуль. Во время охоты они нелегально использовали охотничьи карабины и фароискатели.