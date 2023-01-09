Небензя опроверг автоматическое продление режима трансграничной помощи в Сирии

Продленный на полгода Советом Безопасности ООН режим трансграничной помощи в Сирии не будет автоматически продлеваться в июле. Об этом 9 января заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности (СБ).

«Важно, чтобы все четко понимали, что ни о каком автоматизме с продлением трансграничного механизма речи быть не может. Рассчитывать на новое полугодовое продление в июле можно будет, только если отношение членов Совета Безопасности к оказанию гуманитарной помощи Сирии к этому моменту изменится качественным образом. Пока же видим, что западные делегации продолжают относиться к этой теме конъюнктурно», — подчеркнул он.

Небензя также отметил, что, несмотря на то что власти РФ поддержали резолюцию СБ ООН по данному вопросу, позиция российской стороны относительно того, что данный механизм не соответствует чаяниям сирийского народа, остается неизменной. Москва убеждена, что сирийцы ожидают от СБ не только эффективную гуманитарную помощь, но и уважение территориальной целостности Сирии и ее суверенитета, резюмировал постпред РФ.

Кроме того, Небензя указал, что основной фактор, влияющий на гуманитарную ситуацию в Сирии, это незаконные односторонние западные санкции. По сути, указал постпред, западные страны сознательно ухудшают гумситуацию, стремясь максимально сдержать процесс нормализации обстановки в стране и дискредитировать действия ее законного правительства.

Принятый СБ ООН механизм трансграничной помощи предусматривает оказание гуманитарных поставок с территории соседних стран. Предполагается, что поставляться она будет из Турции через пункт пропуска «Баб-эль-Хава». Российская сторона, в свою очередь, настаивает на том, чтобы помощь осуществлялась со стороны законных властей республики, то есть из Дамаска, на всей ее территории.

Ранее, 5 января, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не исключил проведения личной встречи с президентом Сирии Башаром Асадом по итогам переговоров глав МИДов. По словам политика, эта встреча пройдет ради обеспечения «мира в Сирии».