Жителям Петербурга пообещали оттепель на старый Новый год

На старый Новый год жителей Санкт-Петербурга ожидает оттепель. Об этом в понедельник, 9 января, пишут «Невские новости» со ссылкой на главного городского синоптика Александра Колесова.

«Ночью может быть и около 0 градусов, но днем точно слабый плюс будет с мокрым снегом», — рассказал он.

Специалист отметил, что потепление придет в Петербург к выходным, отмечает ИА FlashNord.

Ранее, 7 января, МЧС предупредило жителей Центрального федерального округа (ЦФО) о похолодании до –35 градусов в некоторых регионах.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что из-за потенциально опасных погодных явлений в некоторых регионах было объявлено штормовое предупреждение. В частности, он упомянул о серьезном похолодании в Москве и Подмосковье, а также в Ярославской, Владимирской и Ивановской областях.