За праздники из Калуги вывезли более 17 тыс. кубометров снега
За праздничные дни, со 2 по 8 января, из Калуги вывезли 17 020 куб. м снега. Об этом в понедельник, 9 января, пишет газета «Весть» со ссылкой на управление городского хозяйства.
Как отмечается в материале, со 2 января уборка в городе проводилась в полном объеме. В первую очередь сотрудники коммунальных служб приводили в порядок места массовых гуляний.
«Каждый день работало 80 единиц техники и 85 дорожников», — рассказали в управлении.
Всего было израсходовано 2292 т песко-соляной смеси и 227 т реагентов.
Ранее, 1 января, издание Deadline сообщило, что актер Джереми Реннер во время уборки снега получил травмы в результате несчастного случая. На город Рино, штат Невада, в котором проживает актер, во время новогодних праздников обрушилась снежная буря.