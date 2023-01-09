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Дело о хищении земли в Воронеже с ущербом в 36 млн рублей передано в суд

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Зампрокурора Воронежской области Константин Кремнев утвердил обвинительное заключение в отношении 11 человек по уголовному делу о мошенничестве с землей. Об этом в понедельник, 9 января, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на прокуратуру.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). Оно передано в Ленинский районный суд Воронежа.

Среди фигурантов — бывший депутат областной думы Андрей Хабаров, его родственник Денис Красиков и экс-заместитель воронежского центра кадастровой оценки Сергей Барышников.

По версии правоохранителей, с июля 2018 года по ноябрь 2020 года фигуранты дела похитили восемь земельных участков в Воронеже из государственной собственности.

Общая площадь земли составила более 17 тыс. кв. м, а ущерб — около 36 млн рублей.

Сейчас участки находятся под арестом. Как отметили в прокуратуре, четыре из них были возвращены в госсобственность.

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