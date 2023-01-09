На смену морозам в Коми придут ветра и метели
Пик понижения температуры в Республике Коми пройден. В регион направляется теплый фронт, который принесет метели и усиление ветра. Об этом в понедельник, 9 января, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на руководителя отдела гидрометеорологических прогнозов ЦГМС Коми Ольгу Козак.
Как отмечается в материале, к концу недели температура повысится почти на 30 градусов. На всей территории региона ожидается от –5 до –12 градусов.
Снегопады же с усилением ветра прогнозируются в регионе в середине недели.
Ранее об опасных погодных условиях в ряде регионов предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 9 и 10 января морозы в Костромской и Ярославской областях будут достигать –40 градусов. В Томской, Кемеровской и Новосибирской областях скорость ветра будет достигать 24–27 м/с.