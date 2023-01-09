Жителей Астрахани предупредили об опасности выхода на лед

Толщина льда в водоемах Астрахани остается небольшой, выход на лед является опасным. Об этом в понедельник, 9 января, пишет «Астрахань 24» со ссылкой на городской аварийно-спасательный центр.

Согласно проведенным замерам, толщина льда составляет 9 см на Лебедином озере и Варвациевском канале и 15 см на ерике Кутум в районе СЗК «Звездный».

«Выходить на такой тонкий лед очень опасно. Минимальная толщина льда при массовом выходе должна быть 25 см», — отмечается в материале.

Ранее, 20 декабря, в Якутске собака привлекла внимание спасателей и привела их на лед водоема к своему пострадавшему хозяину. Мужчину сразу эвакуировали на берег и передали врачам. По предварительным данным, он упал и порезался о лед, делая лунку для рыбалки.