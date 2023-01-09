Легковушка столкнулась с экскаватором в Крыму

Легковушка Kia столкнулась с экскаватором Doosan в крымской Ялте. В результате водитель легкового автомобиля получил травмы. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МВД в понедельник, 9 января.

Инцидент произошел в 9:55 на трассе Ялта – Севастополь.

«Водитель транспортного средства Kia не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди экскаватора, в результате чего произошло столкновение», — рассказали в ведомстве.

Водителя легковушки госпитализировали. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Этим же утром на 264-м км трассы А-331 «Вилюй» в Иркутской области столкнулись «КамАЗ» и легковушка Mazda Capella. Водитель иномарки и три его пассажира погибли.