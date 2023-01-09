Умер разработчик крылатых ракет «Калибр» Павел Камнев

Научный руководитель «Алмаз-Антея», разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев умер на 86-м году жизни. Об этом 9 января сообщили в концерне.

«Ушел из жизни научный руководитель концерна ВКО «Алмаз-Антей» Герой Труда Российской Федерации Павел Камнев», — говорится в сообщении пресс-службы.

Причина смерти и дата похорон в заявлении концерна не уточняются.

Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале. В 1964-м работал в Свердловском машиностроительном конструкторском бюро «Новатор» машиностроительного завода им. М.И. Калинина, а в 1991 году стал первым заместителем главного конструктора, в 1996-м — генеральным директором — генеральным конструктором самостоятельного предприятия «Опытное конструкторское бюро «Новатор», где и были созданы российские крылатые ракеты «Калибр».

В 2004 году Камневу присвоена научная степень доктора технических наук.

С апреля 2017 года являлся научным руководителем акционерного общества «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Камнев создал более 20 изобретений, реализованных в разработках ОКБ «Новатор», а также выступил в качестве соавтора более 300 научно-технических отчетов (эскизных проектов).