У некоторой части западного оружия, поставляемого Киеву для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), истек срок годности. Об этом 8 января рассказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в беседе с Newsweek.

«Часть оборудования с истекшим сроком годности. Мы шутим, что если вы хотите его утилизировать, отдайте нам... В обычное, мирное время никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас, почему нет?» — отметил он.

По словам Пристайко, после того как Украине пообещали предоставить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, у Киева появилась надежда на то, что и многие другие образцы западного вооружения попадут в распоряжение ВСУ.

«Мы никогда не ожидали появления системы Patriot. Серьезно, это первоклассная противоракетная система, о которой вообще не могло быть и речи. Думаю, танки, вертолеты и даже самолеты теперь будет получить намного проще», — резюмировал глава дипмиссии.

9 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев благодарен своим союзникам за оказанную военную и финансовую помощь, однако ни один из западных партнеров не сделал достаточно для того, чтобы Украина победила. Он также подчеркнул, что поставки нового вооружения ВСУ необходимы якобы для достижения мира в Европе.

В тот же день политолог Александр Дудчак отметил, что глава украинского МИДа делает заявления «в автоматическом режиме», добавив, что Украина «сидит на шее» у Запада и ей всегда будет мало.

До этого, 5 января, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что дальнейшая милитаризация Украины является «путем к миру». Он подчеркнул необходимость того, чтобы союзники по НАТО вкладывали больше средств в оборону.

Западные страны начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой РФ с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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