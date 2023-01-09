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Аналитик спрогнозировал обстановку на мировом рынке нефти

Аналитик Потавин: ожидается, что отказ Пекина от карантинов поддержит мировой спрос на нефть в этом году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На рынке нефти 9 января стоимость мартовских фьючерсов на Brent выросла до $80,5 за баррель, следует из опубликованных данных на сайте лондонской биржи ICE Futures на 18:40 мск. Как рассказал «Известиям» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, прогнозируется, что отказ от карантинов в Китае поддержит мировой спрос на нефть в 2023 году.

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Эксперт напомнил, что котировки Brent в конце первой недели этого года резко ушли вниз, закрывшись на уровне $78,5 за баррель.

«Причина столь слабой динамики — неудовлетворительная ситуация с коронавирусом в Китае, вследствие чего спрос на топливо был низким», — объяснил он.

Как уточнил аналитик, карантины в крупнейшей экономике Азии парализуют деловую активность и вызывают недовольство населения. В то же время, по его словам, когда они были ослаблены в середине декабря 2022 года и сняты в начале января этого года, возникли серьезные риски роста масштабной волны заболеваний COVID-19.

«Тем не менее в рамках «нового этапа» борьбы с коронавирусом в минувшие выходные Китай впервые за три года открыл свои границы», — отметил Потавин.

Аналитик привел информацию поставщика авиационных данных Cirium, из которой следует, что за последнюю неделю авиакомпании наращивают количество рейсов после открытия границы, а число билетов в январе для международных рейсов в Китай и из КНР выросло на 9,5%. Кроме этого, в стране в период празднования Нового года по лунному календарю (22 января) ожидается около 2 млрд поездок, что почти вдвое больше, чем было в прошлом году, то есть трафик восстановится до 70% от уровня 2019 года, добавил он.

«Ожидается, что отказ Пекина от карантинов поддержит мировой спрос на нефть в этом году. Согласно опросу Bloomberg, ВВП Китая вырастет на 4,8% в 2023 году по сравнению с 3,0% в прошлом году. Судя по некоторым обнадеживающим признакам, потребление нефти и энергоносителей может быстро восстановиться после нынешней волны заболеваний», — заключил Потавин.

Ранее, 8 января, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала «Известиям», что нефтяной рынок в 2023 году будет очень волатилен. По ее словам, цена на Brent может вернуться к $100 за баррель и выше, если предложение сократится на 1–1,5 млн баррелей в сутки, а спрос вырастет.

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