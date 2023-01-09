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Майор ГИБДД в отставке объяснил ужесточение наказания за выброс мусора из машины

Майор ГИБДД в отставке Кондрашин рассказал, какие штрафы теперь положены за выброс мусора из машины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин в понедельник, 9 января, рассказал «Известиям», для чего было введено разрешение в России использовать автоматические камеры для фиксации нарушителей, выбрасывающих мусор из автомобиля, грузовика или прицепа на обочине или в лесу.

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Как пояснил Кондрашин, самые крупные штрафы, согласно поправкам, затронут юридические лица: то есть если грузовик сбросил отходы на обочину, то штраф составит 200 тыс. рублей.

«Но и обычным гражданам расслабляться не стоит, так как не доехать до свалки и выкинуть, к примеру, строительные материалы недалеко от дома обойдется в 75 тыс. рублей. В целом поправки ужесточили наказания именно для крупных компаний, так как они чаще всего грешат созданием стихийных свалок», — пояснил он.

По мнению бывшего сотрудника ГИБДД, закон правильный, поскольку на обочине крупных магистралей всегда можно заметить большое количество мусора.

«Но вопрос в том, как будет осуществляться фото- и видеофиксация этих нарушений. Например, если на участке нет камеры? Вот едет автомобиль, где нет камеры, кто-то выкинул мусор на обочину, специалисты смотрят, что проезжала эта самая машина, и навешивают на водителя штраф. Как он будет доказывать, что мусор не его? В любом случае систему только предстоит разработать и протестировать. На мой взгляд, полноценную работу фиксации мусора мы увидим только к концу года», — заключил Кондрашин.

Ранее в этот день стало известно, что автоматические камеры, установленные на российских дорогах, смогут фиксировать новое нарушение с 11 января. Штраф рискуют получить те, кто выбрасывает мусор на обочины, передает Федеральное агентство новостей.

Граждане, выбрасывающие мусор из окна автомобиля, могут заплатить за это до 30 тыс. рублей, должностные лица — до 60 тыс. рублей, юридические лица — до 100 тыс. рублей, пишет Life.Ru.

При разгрузке в указанных местах грузового автотранспорта с мусором граждане получат штраф в размере до 75 тыс. рублей, должностные лица — до 100 тыс. рублей, а юрлица — до 200 тыс. рублей, уточняет REGNUM.

Накануне член Общественной палаты РФ, вице-председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов рассказал, что штраф за пересечение сплошной линии разметки проще всего оспорить в холодное время года, сообщается на сайте aif.ru.

22 декабря депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой объявить амнистию по штрафам за разметку из-за снегопадов. Он подчеркнул, что во многих регионах РФ фиксируются аномальные осадки, из-за чего у водителей возникают сложности с парковкой и разметкой.

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