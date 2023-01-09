Тело мужчины обнаружили в салоне красоты в Москве

В московском салоне «Точка красоты» обнаружили тело мужчины. По данным «Известий», труп нашли 7 января в заведении на бульваре Яна Райниса.

Сотрудники салона вызвали на место «скорую», однако врачи смогли лишь констатировать смерть мужчины.

Умершим мужчиной оказался 38-летний москвич. По предварительным данным, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

В июне прошлого года несовершеннолетнюю девушку госпитализировали в Москве после процедуры в салоне красоты. Она пострадала при окрашивании волос. У девушки диагностировали химический ожог.