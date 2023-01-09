Бухгалтер магаданского медучреждения ожидает суда за мошенничество

В Магадане по делу о мошенничестве на 5,4 млн рублей ожидает суда бухгалтер медицинского учреждения. Об этом ИА MagadanMedia сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствие полагает, что с февраля 2018 года по март 2022-го начальница отдела областного медицинского информационно-аналитического центра осуществляла бухгалтерское сопровождение работы областного диспансера психиатрии и наркологии. В это время она фиктивно оформила на работу трех человек, а назначающиеся им выплаты, в том числе зарплату, отпускные, премии, забирала себе.

Общий размер ущерба составил более 5,4 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УКР Ф «Мошенничество» и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.