Аналитик рассказал о перспективах цифрового рубля
Пользоваться цифровым рублем (оплачивать услуги, переводить или принимать трансакции) смогут те, кто установит специальное программное обеспечение (ПО) по аналогии со схожими приложениями, рассказал «Известиям» старший аналитик компании Esperio Антон Быков 9 января.
Особенностью он назвал то, что разработчиком выступает Центральный банк. Это влияет на повышенный уровень контроля за конечными пользователями.
«Как-то существенно жизнь людей измениться не должна, так как цифровой рубль должен будет интегрироваться с банками для удобства пользования, а затем и появиться на основных маркетплейсах и постепенно дойти до розницы», — уточнил эксперт.
По его словам, подобная ситуация развивается с цифровой валютой в Китае.
«Что касается улучшений по части комиссий за переводы и их скорость, то в стране уже была создана удобная СБП (система быстрых платежей. — Ред.), которая позволяет моментально и бесплатно взаимодействовать с рублем, — перебить ее вряд ли получится», — считает Быков.
При этом, по его мнению, запуск цифрового рубля не влияет на положение дел в регулировании децентрализованной криптовалюты.
«Единственный риск сосуществования двух инструментов в стране — это возможная мимикрия мошеннических аналогов рубля под официальный. <…> Единственный способ обезопасить граждан — провести грамотную информационную кампанию и направить их в сторону честных посредников», — заключил аналитик.
29 декабря прошлого года в Госдуму был внесен законопроект о выпуске и правилах использования цифрового рубля.
В тот же день председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал в интервью «Известиям», что депутаты рассчитывают, что в I квартале 2023 года цифровой рубль будет узаконен. По его словам, в дальнейшем национальные цифровые валюты также можно будет использовать для расчетов между странами.
Ранее, 3 октября, заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко сообщил «Известиям», что цифровой рубль мог бы обеспечить тайну сделок с российскими контрагентами.