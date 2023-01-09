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Аналитик рассказал о перспективах цифрового рубля

Аналитик Быков: пользоваться цифровым рублем смогут те, кто установит специальное ПО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пользоваться цифровым рублем (оплачивать услуги, переводить или принимать трансакции) смогут те, кто установит специальное программное обеспечение (ПО) по аналогии со схожими приложениями, рассказал «Известиям» старший аналитик компании Esperio Антон Быков 9 января.

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Особенностью он назвал то, что разработчиком выступает Центральный банк. Это влияет на повышенный уровень контроля за конечными пользователями.

«Как-то существенно жизнь людей измениться не должна, так как цифровой рубль должен будет интегрироваться с банками для удобства пользования, а затем и появиться на основных маркетплейсах и постепенно дойти до розницы», — уточнил эксперт.

По его словам, подобная ситуация развивается с цифровой валютой в Китае.

«Что касается улучшений по части комиссий за переводы и их скорость, то в стране уже была создана удобная СБП (система быстрых платежей. — Ред.), которая позволяет моментально и бесплатно взаимодействовать с рублем, — перебить ее вряд ли получится», — считает Быков.

При этом, по его мнению, запуск цифрового рубля не влияет на положение дел в регулировании децентрализованной криптовалюты.

«Единственный риск сосуществования двух инструментов в стране — это возможная мимикрия мошеннических аналогов рубля под официальный. <…> Единственный способ обезопасить граждан — провести грамотную информационную кампанию и направить их в сторону честных посредников», — заключил аналитик.

29 декабря прошлого года в Госдуму был внесен законопроект о выпуске и правилах использования цифрового рубля.

В тот же день председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал в интервью «Известиям», что депутаты рассчитывают, что в I квартале 2023 года цифровой рубль будет узаконен. По его словам, в дальнейшем национальные цифровые валюты также можно будет использовать для расчетов между странами.

Ранее, 3 октября, заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко сообщил «Известиям», что цифровой рубль мог бы обеспечить тайну сделок с российскими контрагентами.

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