Гражданина России задержали в Брянской области по подозрению в госизмене

В Брянской области задержали гражданина России, пытавшегося выехать на территорию Украины и принять участие в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил. Об этом 9 января сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Как отметили в пресс-службе, это не первый раз, когда задержанный пытался выехать из страны, чтобы примкнуть к украинским военным. Ему объявлялось официальное предостережение о недопустимости его действий. В данный момент мужчина находится под стражей, ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Ранее, 6 января, жителя Крыма осудили на 11 лет за участие в террористической ячейке. Суд установил, что мужчина принимал участие в мероприятиях группировки, а также обучался методам пропаганды для вербовки новых членов.