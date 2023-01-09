Спасатели начали эвакуацию пассажиров упавшего в НАО самолета Ан-2

Спасатели начали эвакуацию пассажиров самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в МЧС.

«Люди будут размещены в школе-интернате населенного пункта Каратайка», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Как рассказал «Известия» представитель компании «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд, спасательная операция осложняется плохими метеоусловиями. Из поселка к месту посадки Ан-2 выехала наземная поисковая группа на снегоходах, а также два вертолета Ми-8 со спасателями и медиками на борту из Нарьян-Мара. По словам представителя компании, лететь до места примерно два часа.

Самолет упал ранее в понедельник в 10 км от поселка Каратайка. По информации МЧС, борт следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Два человека, среди которых пилот, погибли, еще 10 получили травмы различной степени тяжести.

По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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