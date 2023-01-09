Бастрыкин возмутился издевательствами треш-блогера над ребенком

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении треш-блогера из Омска, после того как в Сети появилась видеозапись его издевательств над ребенком. Об этом 9 января сообщает региональное отделение ведомства в официальном Telegram-канале.

На кадрах видеозаписи можно увидеть, как женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, курит в присутствии маленького ребенка и ведет трансляцию под громкую музыку.

«В сюжете озвучивается, что ребенок нуждается в операции. При этом ранее выходили видео, на которых женщина поила ребенка алкоголем и издевалась над ним. Также сообщалось о бездействии органов опеки и попечительства, которые не нашли нарушений в действиях матери, объяснив это способом заработка», — указано в пресс-релизе.

Отмечается, что исполнение поручения главы СК РФ и расследование уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее, 6 января, пресс-служба СК РФ по Ульяновской области сообщила о том, что в Ульяновске восьмилетний мальчик умер после падения в канализационный колодец. Инцидент произошел накануне вечером в Железнодорожном районе города. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.