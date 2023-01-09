Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Спасатели начали эвакуацию пассажиров упавшего в НАО самолета Ан-2
Экономика
В ДНР возобновляется работа одного из крупнейших месторождений каолина
Мир
Великобритания обсуждает вопрос отправки танков Challenger на Украину
Экономика
Эксперт не исключил повышения цен на газ в Европе при изменении погоды
Авто
В России стартовали продажи кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max
Общество
Собянин рассказал о новых объектах инновационной инфраструктуры в Москве
Мир
На востоке Польши создадут вооруженную танками Abrams пехотную дивизию
Авто
Собянин открыл движение на Старо-Рублевском путепроводе
Мир
Глава МИД Украины указал на недостаточность военной помощи со стороны союзников
Авто
Rolls-Royce отчитался о рекордных продажах в 2022 году
Мир
В США призвали экстрадировать Болсонару из-за беспорядков в Бразилии
Интернет
Генпрокуратура заблокировала свыше 3 тыс. сайтов по продаже поддельных документов

Бастрыкин возмутился издевательствами треш-блогера над ребенком

0
Фото: пресс-служба СК РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении треш-блогера из Омска, после того как в Сети появилась видеозапись его издевательств над ребенком. Об этом 9 января сообщает региональное отделение ведомства в официальном Telegram-канале.

Угрозы исчезновения: сколько детей уходят из дома
Стрессовые периоды могут привести к более частым пропажам подростков

На кадрах видеозаписи можно увидеть, как женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, курит в присутствии маленького ребенка и ведет трансляцию под громкую музыку.

«В сюжете озвучивается, что ребенок нуждается в операции. При этом ранее выходили видео, на которых женщина поила ребенка алкоголем и издевалась над ним. Также сообщалось о бездействии органов опеки и попечительства, которые не нашли нарушений в действиях матери, объяснив это способом заработка», — указано в пресс-релизе.

Отмечается, что исполнение поручения главы СК РФ и расследование уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее, 6 января, пресс-служба СК РФ по Ульяновской области сообщила о том, что в Ульяновске восьмилетний мальчик умер после падения в канализационный колодец. Инцидент произошел накануне вечером в Железнодорожном районе города. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023