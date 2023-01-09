Президент Армении назначил нового министра МВД

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении начальника полиции Ваге Казаряна новым министром МВД. Об этом в понедельник, 9 января, говорится в сообщении президентской пресс-службы.

«Принимая в основу предложение премьер-министра, назначить Ваге Казаряна министром внутренних дел», — указано в документе.

Казарян возглавлял полицию с 8 июня 2020 года. Он начал службу в 2004 году с должности главного инспектора штаба управления полиции Тавушской области. В 2019–2020 годах был командующий войсками полиции, пишет «Sputnik Армения».

В середине декабря парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о воссоздании министерства внутренних дел. Министерство существовало до 2003 года, затем было преобразовано в полицию Армении.

В состав нового МВД вошли служба полиции, спасательная служба и служба миграции. Причем МВД не будет разрабатывать политику трудовой миграции, но будет уполномочена следить за законностью миграции и учетом мигрантов.