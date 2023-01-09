Политолог Александр Дудчак прокомментировал в понедельник, 9 января, заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что никто из стран Запада не помог Киеву «достаточно».

По мнению политолога, глава украинского МИДа делает заявления «в автоматическом режиме».

«Это ситуация из разряда «дайте таблеток от жадности и побольше!». Там «достаточно» никогда не будет, это просто бездонная бочка», — сказал Дудчак в беседе с RT.

Дудчак отметил, что Украина «сидит на шее» у режиссирующих все эти процессы.

«Бюджет у них уже на внешнем балансе, военные поставки тоже… Они так и будут просить побольше и всё время говорить, что им мало», — заключил политолог.

Ранее в этот день Кулеба заявил, что Киев благодарен своим союзникам за оказанную военную и финансовую помощь, однако ни один из западных партнеров не сделал достаточно для того, чтобы Украина победила, передает НСН.

Он также отметил, что поставки вооружения для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются самым кратчайшим путем для достижения мира и безопасности в Европе, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружения от западных стран не изменят ситуацию по достижению поставленных целей спецоперации, пишет Pravda.Ru. Песков подчеркнул, что эти поставки «могут добавить боли украинскому народу и затянуть его страдания».

Ранее, 5 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что дальнейшая милитаризация Украины является «путем к миру». Он счел необходимым, чтобы союзники по НАТО вкладывали больше средств в оборону, а также призвал «устранить зависимость от авторитарных режимов и вместе отстаивать свободу и демократию».

Западные страны начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой РФ с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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