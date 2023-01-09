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Строительство крытого катка начнется в Тюмени в 2023 году

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В Тюмени в 2023 году планируется начать строительство крытого ледового катка. Об этом 9 января сообщает Главное управление строительства региона в соцсети «ВКонтакте».

«Фактическое возведение объекта начнется в этом году после получения положительного заключения госэкспертизы проекта», — прокомментировал начальник ведомства Павел Перевалов.

Крытый каток планируется возвести на улице Народной. Проект еще находится на стадии разработки, но уже попал в сводный перечень объектов капстроительства, строящихся за счет регионального бюджета в 2023 году.

Как уточняет Megatyumen.ru, также в перечень входит 12 школ и детсадов, в том числе четыре крупные школы в Тюмени и Тюменской районе, каждая из которых рассчитана на 1,1–1,5 тыс. мест.

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