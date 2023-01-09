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У актера Артура Смольянинова обнаружили 269 штрафов

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Фото: Global Look Press/Photoagency Interpress
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У актера Артура Смольянинова, который заявил о своей готовности воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнаружили 269 штрафов за нарушение ПДД. Об этом 9 января сообщает источник «Известий».

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По информации источника, каждое из 269 нарушений правил дорожного движения со стороны актера было документально зафиксировано.

Ранее покинувший Россию Смольянинов в интервью одному из западных изданий заявил, что если бы он принимал участие в конфликте, то только на стороне Украины. Также он указал, что ему плевать на Россию, даже если от страны останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел».

Ранее 9 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле не думают «ничего хорошего» о недавнем высказывании Смольянинова. По словам представителя Кремля, важнее, что думают об этом соответствующие ведомства.

В этот же день адвокат Алексей Гавришев рассказал о том, что актера ожидает дело о дискредитации вооруженных сил и сейчас Смольянинову грозит серьезное наказание, так как ранее он у же привлекался Гагаринским районным судом Москвы к административной ответственности. Но из-за того, что артист не являлся на суд, вероятно, в этот раз дело будет также рассмотрят заочно, заключил он.

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров допустил, что Смольянинов либо сошел с ума, либо показал свою истинную позицию, с которой давно жил.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 9 января поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.

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