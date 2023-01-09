В России стартовали продажи кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max

Компания Chery начала продажи в РФ нового кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max. Модель доступна у российских дилеров в двух комплектациях: Prestige и Ultimate, сообщила 9 января пресс-служба компании.

Комплектация Prestige с учетом выгод по маркетинговым программам бренда стоит 2 369 900 рублей, а версия Ultimate учитывая аналогичные программы оценена в 2 519 900 рублей.

Новый Chery Tiggo 7 Pro Max получил стилистические изменения в экстерьере. Одно из них — новая решетка радиатора с хромированным обрамлением, которая сделана в стиле 3D-матрицы по принципу россыпи драгоценных камней.

В салоне кроссовера тоже есть стилистические и функциональные изменения. Например, цифровая приборная панель и экран системы мультимедиа в виде сдвоенных дисплеев диагональю 12,3 дюйма. В верхней части центральной консоли расположено управление климатом в салоне и подогревом сидений. Беспроводная зарядка для смартфона расположена в подконсольной нише.

В базовой комплектации новый Chery Tiggo 7 Pro Max имеет кожаную отделку сидений, 18-дюймовые алюминиевые литые диски, полностью светодиодную оптику. Кроме того, у машины есть панорамная крыша, камера заднего вида, система стабилизации курсовой устойчивости (ESС), шесть подушек безопасности, датчики света и дождя и круиз-контроль.

Топовая версия Ultimate дополнена функцией автоматического предотвращения запотевания лобового стекла, системой фильтрации и контроля качества воздуха AQS, штатной навигационной системой и пакет систем помощи водителю ADAS.

27 декабря в компании Chery рассказали о новинках, которые она покажет в России в 2023 году. Помимо Tiggo 7 Pro Max, Chery намерена привезти в РФ флагманский седан D-класса и гибридный кроссовер, который оснащен уникальной трансмиссией DHT. В движение модель будет приводится тремя двигателями: бензиновым и двумя электромоторами. Трансмиссия DHT позволит гибко управлять автомобилем, используя двигатель и электромоторы независимо друг от друга.