Четыре города Якутии получат 320 млн рублей на благоустройство

Якутия получит из федерального бюджета 320 млн рублей на реализацию проектов создания комфортной городской среды в четырех городах. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Средства поступят в 2023–2024 годах благодаря победе в VII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Все четыре заявки Якутии вошли в число лучших в стране, пишет ИА YakutiaMedia.

Так, в городе Ленске за 85 млн рублей планируется преобразить улицу Ойунского, Алдан получит такую же сумму на экопарк «Орто-Сала», в Олёкминске за 70 млн рублей благоустроят городской парк, а в Томмоте появится зона отдыха «Укулан» за 80 млн рублей.

Проекты включают создание пешеходных зон и территорий для проведения массовых мероприятий, обустройство детских площадок и многофункциональных площадок для активного отдыха.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года. Как уточняет ИА SakhaNews, за это время победителями стали 11 проектов из Якутии. Общая сумма привлеченных средств составила 625 млн рублей.