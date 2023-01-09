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Rolls-Royce отчитался о рекордных продажах в 2022 году

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Компания Rolls-Royce Motor Cars отчиталась о том, что в 2022 году марка реализовала почти в 50 странах мира 6021 автомобиль. Это первый случай за 118-летнюю историю бренда, сообщила 9 января пресс-служба производителя.

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«Впервые за 118-летную историю компании продажи превысили шесть тысяч машин за один период в 12 месяцев», — сообщили в официальном документе. В 2022 году Rolls-Royce добился роста продаж почти во всех регионах, особенно сильный годовой рост наблюдался на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, США и Европе, пояснили в пресс-службе марки.

Ближний Восток был также отмечен представителями марки как ведущий регион по автомобилям, сделанным на заказ со многими уникальными опциями.

Представители компании полагают, что интерес к машинам марки упрочил анонс выхода в свет модели Rolls-Royce Spectre, первого в мире сверхроскошного электрического суперкупе. Первые поставки клиентам состоятся в IV квартале 2023 года, а полностью на электрические модели марка перейдет к концу 2030 года.

23 декабря экспертный совет российского политехнического музея присвоил автомобилю Rolls-Royce Silverghost на гусеничном ходу статус «Памятник науки и техники России». Машина экспонируется в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Шасси и двигатель уникального авто изготовили мастера Rolls-Royce в 1922 году. По словам специалистов, на сегодняшний день этот автомобиль — единственная в мире машина типа Rolls-Royce Silverghost, которая оснащена гусеничным механизмом конструкции Адольфа Кегресса.

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