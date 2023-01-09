Строительство водозабора начнется в Екатеринославке в Приамурье в 2023 году
В селе Екатеринославка в Амурской области в 2023 году планируют начать строительство нового водозабора. Об этом сообщает региональное правительство.
«В этом году в регионе начнется строительство водозабора в Екатеринославке. На эти цели будет направлено более 450 млн рублей», — рассказал губернатор Василий Орлов.
Как уточняет Амурская Служба Новостей, в 2022-м на улучшение качества питьевой воды в регионе направили 519,2 млн рублей. Так, в Ивановке и Завитинске начали строить два артезианских водозабора, а в городе Свободный пробурили две скважины.
В том же году в Свободном по нацпроекту реконструировали Перский водозабор. После его запуска вода стала в два раза чище, потребителям она подается не напрямую, а проходит дополнительную фильтрацию, после чего поступает на станцию обезжелезивания.