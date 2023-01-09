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Генпрокуратура заблокировала свыше 3 тыс. сайтов по продаже поддельных документов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Генеральная прокуратура России заблокировала свыше 3 тыс. сайтов, занимающихся продажей поддельных документов, начиная с 2022 года. Об этом 9 января рассказали в пресс-службе ведомства.

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Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, в Сети всё чаще появляется возможность приобрести поддельные документы, предоставляющие определенные права или, наоборот, освобождающие от определенных обязанностей. В частности, подобные ресурсы предлагают приобрести дипломы об образовании, свидетельства о повышении квалификации, удостоверения охранников, разнообразные медицинские справки, трудовые книжки и ряд других документов.

«С начала 2022 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации по результатам рассмотрения обращений, заявлений, уведомлений, а также ввиду обнаружения органами прокуратуры подобной информации в Роскомнадзор направлено 153 требования о принятии мер к ее удалению и (или) по ограничению доступа к более чем 3,1 тыс. ресурсов», — указано в пресс-релизе.

В ведомстве также отчитались о том, что благодаря работе Генпрокуратуры России удалось заблокировать свыше 5 тыс. фишинговых сайтов. В пресс-релизе отметили, что работа в этом направлении будет продолжаться.

Ранее в этот день «Известиям» удалось узнать о том, что правительство дало положительное заключение на законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за представление в налоговые органы поддельных деклараций. Новая статья УК РФ 173.3 «Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций» будет подразумевать наказание в виде штрафа от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо лишением свободы до четырех лет.

До этого, 4 августа, в Новосибирске прокуратура потребовала уволить начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения территориального управления Росздравнадзора, у которого обнаружили поддельный диплом. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 237 УК РФ («Использование заведомо поддельного официального документа»).

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