СК начал проверку после инцидента с открывшейся в небе дверью самолета

Следственный комитет России приступил к проверке после инцидента с пассажирским самолетом Ан-26, который летел из села Маган Якутии в Магадан. У лайнера во время полета 9 января открылась дверь.

В СК России по Республике Саха отметили, что грузовая рампа сорвалась с замков и открылась, после чего часть багажа вылетела из самолета. На борту авиакомпании «ИрАэро» находились 25 пассажиров и шесть членов экипажа.

Инцидент произошел ранее в понедельник. Никто не пострадал.

Самолету удалось вернуться обратно в Маган.