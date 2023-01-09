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СК начал проверку после инцидента с открывшейся в небе дверью самолета

СК России начал проверку после инцидента с самолетом Ан-26, у которого во время полета открылась дверь
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Фото: Следственный комитет РФ
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Следственный комитет России приступил к проверке после инцидента с пассажирским самолетом Ан-26, который летел из села Маган Якутии в Магадан. У лайнера во время полета 9 января открылась дверь.

В СК России по Республике Саха отметили, что грузовая рампа сорвалась с замков и открылась, после чего часть багажа вылетела из самолета. На борту авиакомпании «ИрАэро» находились 25 пассажиров и шесть членов экипажа.

Инцидент произошел ранее в понедельник. Никто не пострадал.

Самолету удалось вернуться обратно в Маган.

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