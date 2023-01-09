Москвич выжил после двух падений с третьего и четвертого этажа
В Москве 34-летний мужчина дважды выпал из окна с третьего и четвертого этажа. Об этом 9 января сообщил источник «Известий».
По его словам, инцидент произошел днем 6 января в доме, расположенном на улице Адмирала Макарова.
Сначала пострадавший мужчина вместе с братом выпивал в подъезде на втором этаже. После этого, будучи пьяным, он поднялся на третий этаж, откуда потом выпал из окна.
Однако «пострадавший» поднялся на ноги и вернулся в подъезд, чтобы продолжить выпивать. Спустя время они с братом поднялись уже на четвертый этаж, откуда мужчина снова выпал.
В результате падений он получил ссадины и растяжение.
В октябре 2022 года трехлетний ребенок самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна многоэтажного дома в Ростове-на-Дону. Мальчик был госпитализирован с различными травмами.