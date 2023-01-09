Тяжелую дорожную технику закупят для северных районов Приморья

Северные районы Приморского края получат новую дорожную спецтехнику. Решение о закупке было принято после обильных снегопадов, обрушившихся на регион в декабре, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого правительства.

Компания АО «Примавтодор» получила на приобретение машин более 300 млн рублей. Новую технику распределят между Кавалеровским, Ольгинским, Лазовским округами и Дальнегорском.

В ходе совещания в правительстве губернатор Олег Кожемяко рассказал, что «Примавтодор» должен закупить бульдозеры, грейдеры, экскаваторы. Также предприятие усилят техникой для ремонта дорог, в том числе катками и асфальтобетонными заводами, которые будут работать на дальнегорском направлении, пишет РИА «Восток-Медиа».

В конце декабря на Приморский край обрушились сильные снегопады. Дороги к нескольким населенным пунктам замело, наиболее сложная обстановка складывалась в Ольгинском, Кавалеровском и Лазовском округах, Дальнегорске. 22 декабря на территории поселков Кавалерово и Ольга выпало рекордное количество осадков. Работа по ликвидации последствий снегопадов продолжалась и в новогодние праздники.

В связи с высоким снежным покровом на территории четырех округов Приморья введен временный запрет на спортивную и любительскую охоту.