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В России продлили программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительство России продлило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Об этом сообщил 9 января премьер-министр России Михаил Мишустин.

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«Она (программа. — Ред.) предусматривает в том числе оказание высокотехнологичной и специализированной помощи. Увеличиваем число доступных людям видов услуг», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Также, по словам главы кабмина, расширяются возможности медицинской реабилитации.

В октябре сообщалось, что регионы получат около 59 млрд рублей на зарплаты медицинским работникам.

В сентябре Мишустин подчеркивал, что российский бюджет на 2023 год имеет необходимые средства на полное обеспечение бесплатной медицинской помощи, а также на исполнение остальных социальных обязательств перед гражданами.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что развитие системы здравоохранения является одним из ключевых, фундаментальных направлений деятельности для российских властей на всех уровнях — от муниципалитетов до федерации.

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