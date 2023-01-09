В России продлили программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года
Правительство России продлило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Об этом сообщил 9 января премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Она (программа. — Ред.) предусматривает в том числе оказание высокотехнологичной и специализированной помощи. Увеличиваем число доступных людям видов услуг», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Также, по словам главы кабмина, расширяются возможности медицинской реабилитации.
В октябре сообщалось, что регионы получат около 59 млрд рублей на зарплаты медицинским работникам.
В сентябре Мишустин подчеркивал, что российский бюджет на 2023 год имеет необходимые средства на полное обеспечение бесплатной медицинской помощи, а также на исполнение остальных социальных обязательств перед гражданами.
Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что развитие системы здравоохранения является одним из ключевых, фундаментальных направлений деятельности для российских властей на всех уровнях — от муниципалитетов до федерации.