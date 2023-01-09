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На «Автоторе» могут начать выпуск седана Kaiyi Xuandu
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На «Автоторе» могут начать выпуск седана Kaiyi Xuandu

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Фото: Kaiyi
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На калининградском заводе «Автотор», скорее всего, будут выпускать седан Kaiyi Xuandu. Модель «засветили» в одном из новостных сообщений предприятия, пишет 9 января «Российская газета».

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Накануне Нового года в рамках благотворительной акции исполнения желаний завод «Автотор» выполнил просьбу 13-летнего воспитанника местного детского дома, который мечтал увидеть, как производят автомобили.

В итоге мальчик попал в сборочный цех производства пассажирских автомобилей и увидел, как двигатель машины стыкуют с кузовом. Более того, его прокатили на готовой машине по испытательному треку в качестве пассажира.

Снимки с восхищенным ребенком распространили в Сети. Естественно, в кадр попал и салон машины, в котором эксперты распознали китайский седан Kaiyi Xuandu, который принадлежит Chery.

Издание отметило, что машина оснащается полуторалитровым турбомотором мощностью 156 л.с. Эксперты отметили, что таким же двигателем оснащают Chery Tiggo 7 Pro и Exeed LX. Мотор работает с вариатором или механической коробкой передач. В списке функционального оснащения есть шесть подушек безопасности, подогрев сидений, голосовое управление опциями, система кругового обзора и датчики парковки.

Эксперты газеты отметили, что в Китае Xuandu стоит 67,8–93,9 тыс. юаней (примерно около 670–930 тыс. рублей). Стоимость российской версии машины пока неизвестна.

13 декабря губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что завод «Автотор» возобновил сборку автомобилей, заключив соглашения с тремя компаниями из Китая. Глава области рассказал, что три китайских компании заключили соглашение с «Автотором», уже идет сборка автомобилей. При этом Алиханов отметил, что названия брендов из КНР его попросили пока не называть. Губернатор также сообщил, что в ходе тестовой сборки уже «выпущено несколько сотен авто».

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