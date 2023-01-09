Реклама
Прямой эфир
Общество
В России продлили программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года
Авто
На «Автоторе» могут начать выпуск седана Kaiyi Xuandu
Мир
В Японии указали на ухудшение отношений между ВСУ и Зеленским
Армия
Росгвардия нашла документы ВСУ с фактами хищения имущества в украинских частях
Мир
Спецслужбы Латвии задержали тиктокера за поддержку России
Авто
Новый кроссовер Haval М6 появится в Китае в первой половине 2023 года
Мир
Психолог связала последние заявления принца Гарри с его травмой из-за смерти матери
Мир
Обозреватель The American Conservative назвал ложной демократию на Украине
Общество
В Госдуме заявили о планах устранить трудовое неравенство женщин и мужчин
Мир
В Швеции вернут гражданскую службу по призыву для усиления обороны
Политика
Песков заявил о паузе в диалоге между Путиным и Макроном
Мир
Лавров поздравил нового главу МИД КНР с назначением и пригласил его в Россию

Психолог назвала способы избежать стресса при выходе на работу после праздников

Психолог Пронина объяснила, как справиться со стрессом из-за выхода на работу после новогодних праздников
0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После новогодних праздников многим гражданам России сложно вернуться в рабочий повседневный ритм. О том, как справиться со стрессом при выходе на работу после новогоднего отдыха, 9 января рассказала психолог Мария Пронина в беседе с «Газетой.Ru».

«Надо есть под жестким контролем головы»
Академик Виктор Тутельян — о правильном питании в новогодние праздники, разумных дозах алкоголя и разгрузочных днях

По словам эксперта, в ходе праздников люди нередко кардинально меняют свой ритм жизни, становясь намного более пассивными или же, наоборот, более активными. Нередко сбиваются графики сна и бодрствования, что также мешает вернуться в обычный рабочий ритм.

«Всё вышеперечисленное требует много ресурсов. А затем и времени для восстановления обычного уклада жизни. Поэтому, если человек сразу пытается резко перейти из одного состояния в диаметрально противоположное, встреча со стрессом очень велика», — пояснила она.

Пронина отметила, что самое важное в первые рабочие дни — не взваливать на себя крупные задачи с первого же рабочего дня, а возвращаться в рабочий график постепенно, ставя для себя небольшие цели.

«Первые три рабочих дня чаще всего самые сложные. Облегчить их поможет мотивация к выходу на работу. Так, можно надеть новую одежду или украшения, взять с собой что-то из подарков или поделиться забавными новыми историями с коллегами. Самое главное — перенести чувство радости из праздничных дней в будние», — рассказала психолог.

Как отметила эксперт, стоит также не забывать об отдыхе, выделяя себе в первые рабочие дни дополнительное время на передышку. Кроме того, Пронина посоветовала не забывать уделять время спорту, так как это поможет привести тело в тонус и переключиться на рабочий лад.

Ранее в этот день врач-диетолог Елена Соломатина дала совет, как взбодриться в первый рабочий день после новогодних каникул. Врач объяснила, что во время праздников происходит набор лишнего веса, в организме накапливается жидкость, вяло работает кишечник, происходит нагрузка на пищеварительную систему, снижается уровень энергии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023