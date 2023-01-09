Психолог назвала способы избежать стресса при выходе на работу после праздников
После новогодних праздников многим гражданам России сложно вернуться в рабочий повседневный ритм. О том, как справиться со стрессом при выходе на работу после новогоднего отдыха, 9 января рассказала психолог Мария Пронина в беседе с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, в ходе праздников люди нередко кардинально меняют свой ритм жизни, становясь намного более пассивными или же, наоборот, более активными. Нередко сбиваются графики сна и бодрствования, что также мешает вернуться в обычный рабочий ритм.
«Всё вышеперечисленное требует много ресурсов. А затем и времени для восстановления обычного уклада жизни. Поэтому, если человек сразу пытается резко перейти из одного состояния в диаметрально противоположное, встреча со стрессом очень велика», — пояснила она.
Пронина отметила, что самое важное в первые рабочие дни — не взваливать на себя крупные задачи с первого же рабочего дня, а возвращаться в рабочий график постепенно, ставя для себя небольшие цели.
«Первые три рабочих дня чаще всего самые сложные. Облегчить их поможет мотивация к выходу на работу. Так, можно надеть новую одежду или украшения, взять с собой что-то из подарков или поделиться забавными новыми историями с коллегами. Самое главное — перенести чувство радости из праздничных дней в будние», — рассказала психолог.
Как отметила эксперт, стоит также не забывать об отдыхе, выделяя себе в первые рабочие дни дополнительное время на передышку. Кроме того, Пронина посоветовала не забывать уделять время спорту, так как это поможет привести тело в тонус и переключиться на рабочий лад.
Ранее в этот день врач-диетолог Елена Соломатина дала совет, как взбодриться в первый рабочий день после новогодних каникул. Врач объяснила, что во время праздников происходит набор лишнего веса, в организме накапливается жидкость, вяло работает кишечник, происходит нагрузка на пищеварительную систему, снижается уровень энергии.