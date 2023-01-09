Историк заявил о доминантном поведении Меган Маркл над принцем Гарри

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин в понедельник, 9 января, заявил, что «действиями принца Гарри во многом руководит его супруга Меган Маркл, для которой дополнительные скандалы нужны, чтобы привлечь еще больше внимания к своей персоне и персоне своего супруга и заработать на этом денег».

«Если говорить о самом принце Гарри, то у него накопилась давняя обида на членов своей семьи, на своего отца, с которым у него были во многом формальные отношения, особенно после гибели его матери принцессы Дианы и последующей женитьбе Карла III на своей давней любовнице Камилле Паркер-Боулз, которая не нашла поддержки у сыновей Уильяма и Гарри», — сказал эксперт.

Кандидат исторических наук подчеркнул, что герцог и герцогиня Сассекские после переезда из Великобритании в США заключили контракты с различными площадками, «получили солидные суммы и могут безбедно жить». Собеседник «Известий» предположил, что мемуары могут вызвать резонанс, но институт монархии это не пошатнет.

«В целом у принца Гарри с начала 2000-х годов сложилась скандальная репутация, которая уже утвердилась в британском обществе, и я думаю, что для его подданных, сограждан, шокирующие моменты в этой книге не станут каким-то серьезным откровением, потому что в целом они уже привыкли к эпатажному поведению [принца Гарри]», — добавил Охошин.

Он отметил, что британцы воспринимают Гарри и его супругу как изгоев, «которые не хотели соблюдать сложившиеся традиции и дискредитировали и монархию, и всю страну».

7 января газета Daily Mail сообщила о том, что принца Гарри исключили из церемонии коронации короля Великобритании Карла III. Причиной тому стали мемуары принца Гарри под названием «Запасной». Книга официально еще не поступила в продажу, но несколько опубликованных отрывков уже успели вызвать ряд скандалов.

Официально королевская семья пока не комментировала мемуары Гарри, однако, по данным источника издания, Уильям находится в ярости из-за этой книги и одновременно опечален ее содержанием. Сообщалось, что, в частности, в книге принц Гарри рассказал, как подвергся нападению со стороны своего старшего брата в 2019 году.

Карл III стал королем после смерти своей матери, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Торжественная церемония его коронации состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.