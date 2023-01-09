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Спецслужбы Латвии задержали тиктокера за поддержку России

Служба государственной безопасности Латвии задержала тиктокера за поддержку России
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Фото: vdd.gov.lv
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Служба государственной безопасности Латвии (VDD) задержала блогера, поддерживавшего Россию в TikTok. Об этом 9 января сообщается на официальном сайте ведомства.

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Как сказано в публикации, арест был произведен 4 января. Сотрудники спецслужбы также провели обыск, в результате которого были изъяты «различные носители информации». Подозреваемого обвиняют в публичном оправдании преступлений против мира и разжигании межнациональной ненависти.

«VDD обнаружила несколько профилей, созданных человеком на платформе видеохостинга TikTok, которые регулярно дополнялись контентом от российского сторонника. В опубликованных на этих профилях видеоматериалах и в проведенных прямых эфирах человек распространял дезинформацию о происходящем в Латвии, враждебно отзывался о латышах и украинцах, а также восхвалял российские вооруженные силы», — сказано в сообщении латвийской СБ.

Подозреваемому предложено внести залог в размере €3,5 тыс., следствие по его делу продолжается.

Имя задержанного не называется, однако латвийский новостной портал Delfi распространил информацию о том, что это блогер Эдгар Блейдер, известный как rayblackfalken.

6 января у посольства Латвии в Москве прошла акция в поддержку журналиста «Sputnik Литва» Марата Касема, задержанного днем ранее в Риге. Участники держали таблички с лозунгами «Свобода слова в свободном падении», «Свободу Марату Касему» и т.д.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 5 января назвала арест Касема «местью диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность».

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