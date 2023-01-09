Вселенская мясопустная родительская суббота – 2023: когда, что можно есть, что нельзя делать
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- Вселенская мясопустная родительская суббота – 2023: когда, что можно есть, что нельзя делать
18 февраля верующие отмечают первую в 2023 году родительскую субботу. Она носит статус Вселенской, когда принято поминать всех усопших, и выпадает накануне Масленицы и Великого поста.
Еще одно название — мясопустная — описывает жизнедеятельность верующих до Пасхи. Считается, что с этой даты и вплоть до Светлого праздника воцерковленные люди не едят мясо и мясные продукты.
В родительскую субботу миряне отправляются на литургию. Бытует мнение, что именно в этот день живые могут духовно воссоединиться с ушедшими из жизни близкими.
В храмах люди молятся, читают «Отче наш», ставят свечи за упокой души умерших родных. Освящается постная пища, которую затем ставят на поминальный стол дома. Главным блюдом должна быть кутья, дополнительно — овощи, каши, разрешаются молочные продукты и рыба.
Принято посещать кладбища и наводить там порядок после зимы, если позволяют погодные условия. Если снег пока не сошел, допускается отложить визит на погост до наступления оттепели.
Наши предки верили, что в этот день нельзя ссориться, развлекаться. Запрещается пить алкоголь.
В наших материалах — когда родительские субботы в 2023 году и даты главных православных праздников.