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Вселенская мясопустная родительская суббота – 2023: когда, что можно есть, что нельзя делать

18 февраля 2023 года в России отмечается Вселенская мясопустная родительская суббота
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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18 февраля верующие отмечают первую в 2023 году родительскую субботу. Она носит статус Вселенской, когда принято поминать всех усопших, и выпадает накануне Масленицы и Великого поста.

Еще одно название — мясопустная — описывает жизнедеятельность верующих до Пасхи. Считается, что с этой даты и вплоть до Светлого праздника воцерковленные люди не едят мясо и мясные продукты.

В родительскую субботу миряне отправляются на литургию. Бытует мнение, что именно в этот день живые могут духовно воссоединиться с ушедшими из жизни близкими.

В храмах люди молятся, читают «Отче наш», ставят свечи за упокой души умерших родных. Освящается постная пища, которую затем ставят на поминальный стол дома. Главным блюдом должна быть кутья, дополнительно — овощи, каши, разрешаются молочные продукты и рыба.

Принято посещать кладбища и наводить там порядок после зимы, если позволяют погодные условия. Если снег пока не сошел, допускается отложить визит на погост до наступления оттепели.

Наши предки верили, что в этот день нельзя ссориться, развлекаться. Запрещается пить алкоголь.

В наших материалах — когда родительские субботы в 2023 году и даты главных православных праздников.

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