Военная полиция и армия Бразилии оградили штаб ВС страны от протестующих

Армейские подразделения и военная полиция Бразилии установили заграждения около штаба ВС страны для того, чтобы оградиться от разбивших рядом лагерь сторонников бывшего президента страны Жаира Болсонару. Об этом 9 января сообщает портал G1.

«Военная полиция федерального округа и армия в понедельник утром установили ограждение перед штабом ВС в Бразилиа. Въезд автомобилей на территорию запрещен», — сообщает портал.

Сообщается, что протестующие по прежнему остаются в лагере, а к нему стягивается все больше и больше сотрудников правоохранительных органов Бразилии.

Массовые беспорядки сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару учинили в Бразилиа 8 января. Протестующие анонсировали свои намерения заранее, но поначалу предполагалось, что акции будут мирными. Однако манифестанты, требующие отставки да Силвы, устроили массовые погромы и начали захват правительственных зданий.

Заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Людмила Окунева в разговоре с «Известиями» отметила, что причина недовольства бразильцев — в серьезной и глубокой политической поляризации. По словам эксперта, этот раскол демонстрируют и состоявшиеся в октябре президентские выборы, когда разница между двумя кандидатами оказалась менее 2%. И в настоящее время те, кто не принял победу да Силвы, протестуют и требуют его отставки.

Окунева также предположила, что участники беспорядков в Бразилии будут наказаны по всей строгости закона. Эксперт отметила, что недопустимо, чтобы недовольство результатами выборов выливалось в антидемократические действия, напоминающие госпереворот, — именно так характеризуют происшедшее и сам Лула, и руководители законодательной и судебной ветвей власти.

В свою очередь администрация компании Facebook (принадлежит организации Meta, запрещенной и признанной в России экстремистской) сообщила о том, что будет удалять публикации в поддержку беспорядков, устроенных в Бразилии сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от Болсонару.