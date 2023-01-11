День работников прокуратуры – 2023 история и традиции праздника

В России 12 января отмечают День работника прокуратуры — праздник правоохранительного института, существующего еще со времен Петра I. В 2023 году торжество приходится на четверг. «Известия» знакомят читателей с историей и традициями знаменательного дня.

День прокуратуры – 2023: история праздника

Дата для праздника выбрана не случайно — 12 января (по старому стилю) в 1722 году император Петр Великий подписал указ об учреждении должности генерал-прокурора. Так был создан институт российской прокуратуры. Перед новым ведомством была поставлена задача пресекать неправосудие, взяточничество и беззаконие. В частности, прокуратуре поручили контролировать финансовую отчетность и ведомости коллегий. Первым генерал-прокурором России стал Павел Ягужинский.

В 1762 году императрица Екатерина II расширила перечень функций генеральной прокуратуры. Если первоначально ведомство занималось лишь государственным надзором за органами власти, то указом правительницы к полномочиям добавилось заведование юстицией, финансами и государственным казначейством.

Следующие изменения ждали институт вместе с реформой государственного управления Александра I. Так, с 1802 года должность главы сената была объединена с должностью министра юстиции.

Всё кардинально поменялось в 1917 году, когда многие государственные институты были упразднены. В их числе оказалась и Генеральная прокуратура. В 1922 году функции прокуратуры начал исполнять Народный комиссариат юстиции. Через год появилась Прокуратура Верховного суда СССР. Ведомство наделили правом законодательной инициативы в заседаниях высших органов власти страны. Наконец, через 10 лет, в 1933 году, ведомство было переквалифицировано в Прокуратуру СССР.

Постепенно функции надзорного органа пополнялись. Прокуратура СССР осуществляла высший надзор за исполнением законов, боролась с преступностью и другими правонарушениями. В таком виде функции ведомства сохранилась и по сей день. В Российской Федерации прокуратура — самостоятельный государственный орган, приоритетом которого является правозащитная функция.

Профессиональный праздник работников прокуратуры был учрежден в 1995 году указом президента РФ и отмечается с 1956-го.

День прокуратуры – 2023: традиции праздника

В день праздника сотрудники надзорного органа принимают поздравления от коллег и руководства. За профессиональные заслуги отличившиеся работники получают награды.

Средства массовой информации проводят для россиян экскурс в историю прокуратуры, рассказывают о наиболее успешных делах и вкладе надзорного органа в поддержание государственного порядка.

Память павших сослуживцев работники прокуратуры почитают возложением цветов. Также сотрудников надзорного органа поздравляют близкие: семья, друзья, товарищи, вспоминая подвиги и заслуги правоохранителей.

В октябре в России отмечали День работников уголовного розыска — правоохранительной структуры, осуществляющей организованную борьбу с преступностью. «Известия» рассказали об истории и традициях профессионального праздника.