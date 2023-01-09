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Российские военные уничтожили две польские артиллерийские установки Krab

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Фото: соцсети
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Вооруженные силы (ВС) России уничтожили две артиллерийские установки Krab польского производства в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщил 9 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Звановка, Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также Новоданиловка и Степное Запорожской области на огневых позициях уничтожены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства», — сказал он.

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Также, по его словам, были уничтожены две украинские самоходные гаубицы «Акация», а также гаубица Д-30.

Он также отметил, что российские военные уничтожили три склада боеприпасов Вооруженных сил Украины в ДНР и Харьковской области.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, добавил Конашенков.

6 января ВС России уничтожили гаубицу Д-20 в ДНР и артиллерийскую систему М-777 американского производства в Запорожской области.

В конце декабря сообщалось, что расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил буксированную артиллерию Вооруженных сил Украины.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

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