В Госдуме заявили о планах устранить трудовое неравенство женщин и мужчин

В России наблюдается трудовое неравенство женщин и мужчин, и одной из целей Национальной стратегии действий в интересах женщин является равенство зарплат с мужчинами на одинаковых должностях и с равными обязанностями. Об этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила в понедельник, 9 января.

«Инициатором развития данного направления является Союз женщин России. Еще на этапе дискутирования мы нашли взаимопонимание в том, что, к сожалению, по гендерному признаку сегодня всё еще продолжается такая история, когда женщины получают в среднем всего 70% от той зарплаты, которую получают мужчины», — сказала Бессараб в беседе с Lenta.Ru.

При этом парламентарий уточнила, что в некоторых случаях такая разница в зарплате может быть оправданна тем, что мужчины работают в опасных и вредных производствах, а это дополнительные компенсационные выплаты.

«Но вместе с тем зачастую даже на одинаковых должностях с равными должностными обязанностями женщина получает меньше, чем мужчина. С этим надо бороться», — сказала Бессараб.

Депутат также отметила, что есть необходимость продвигать женщин на технологических и цифровых направлениях. Бессараб добавила, что в Национальной стратегии действий в интересах женщин предусматривается больше возможностей для матерей, например возможность воспитывать детей без отрыва от производства, а также получать новые специальности и профессии, будучи мамой.

«Такие программы уже действуют и будут продолжать развиваться в России с целью обеспечения равноправного положения женщин и мужчин», — заключила она.

Ранее, 8 января, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую Национальную стратегию действий в интересах женщин, которая рассчитана до 2030 года, пишет «Ридус».

Ключевыми целями Национальной стратегии стали соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности россиянок, а также профилактика женского неблагополучия, пишет REGNUM.

Стратегия будет реализована в два этапа: первый пройдет в период с 2023 по 2026 год, а второй — с 2027 по 2030-й, сообщается на сайте aif.ru. План действий будет также представлен в скором времени.

Одной из причин принятия новой стратегии является сохраняющийся разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами. Так, до сих пор от 60 до 80% женщин работает в отраслях, где доходы остаются ниже средних по экономике. Разрыв же в зарплатах у мужчин и женщин оценивается в 28%, сообщает телеканал «360».

В декабре 2022 года депутаты Госдумы выступили с инициативой признать утратившей силу статью 253 Трудового кодекса, которая служит основанием для принятия перечня запрещенных для женщин профессий.

Рассмотреть его Госдума может не раньше февраля 2023 года, сообщил «Известиям» председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Еще в июле в распоряжении «Известий» оказалось исследование FinExpertiza о разнице зарплат мужчин и женщин, которое основано на данных Росстата.

Так, средний заработок женщин в России, занятых на крупных и средних предприятиях, в 2021 году составил 42,8 тыс. рублей на руки с учетом всех премиальных.

При этом мужчины получали 62,1 тыс. рублей. Таким образом, размер зарплаты женщин составил 68,9% от мужской — или на 31,1% меньше, отмечалось в исследовании.