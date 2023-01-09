Омская прокуратура потребовала взыскать 1 млн рублей за вырубленный лес

Прокуратура в Омской области потребовала взыскать 1 млн рублей с арендаторов леса На участках выявлены незаконные рубки.

По данным правоохранительных органов, договоры аренды лесных участков в Тевризском и Седельниковском районах были заключены с ООО «ТК «Навигатор» и ООО «Альянс». Территории были переданы для заготовки древесины. В 2019 и 2020 годах на участках выявлены три случая незаконной рубки насаждений. По всем фактам были возбуждены уголовные дела, однако обвиняемые так и не были выявлены. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Омская межрайонная природоохранная прокуратура пришла к выводу, что арендаторы леса не обеспечили необходимую охрану участков. В связи с этим в адрес компаний предъявлены иски о взыскании в пользу муниципалитетов нанесенного ущерба.

В середине декабря в Тверской области осудили 54-летнего мужчину, который незаконно вырубил 238 деревьев. Ущерб государству оценили более чем в 250 тыс. рублей.