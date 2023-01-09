Виновные в смерти годовалой девочки в Барнауле медики получили реальные сроки

В Алтайском крае Советский районный суд назначил по три года колонии общего режима заместителю главврача и анестезиологу больницы в Барнауле. По их вине скончалась годовалая девочка. Об этом 9 января уведомила помощник прокурора Алтайского края по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина.

«Суд <...> назначил им наказание в виде трех лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на два года», — цитирует ее ТАСС.

Антошкина уточнила, что доктора признаны виновными по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности смерть человека».

Следственный комитет России по региону отметил, что в январе 2021 года в больницу с ожогами тела, не угрожающими жизни и здоровью, доставили девочку в возрасте одного года. Два врача провели катетеризацию подключичной вены с использованием набора большего диаметра, чем нужно. Правоохранители рассказали ТАСС, что во время операции тело малышки прокололи в 49 местах, порядка 38 проколов было сделано в легком. В результате в него попал воздух, а из-за неправильного оказания первичной медпомощи девочка умерла.

Утром 3 января стало известно о смерти новорожденного ребенка в Москве. Ребенку было 29 дней. На момент происшествия в квартире находились отец, мать и бабушка малыша, которая и обратилась в правоохранительные органы. На следующий день источник рассказал «Известиям», что малыш мог задохнуться во время грудного вскармливания.

19 сентября 2022 года СУ СК РФ по Тюменской области сообщило о гибели двухлетней девочки во время прогулки в детском саду. Трагедия произошла в Тобольске. Тело ребенка обнаружили во время утренней прогулки в игровом детском домике на площадке детского сада. При этом в ходе осмотра тела каких-либо телесных повреждений не было выявлено.