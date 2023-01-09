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СКР зафиксировал новые факты издевательств над российскими пленными

СКР сообщил о новых издевательствах над российскими пленными: одного лишали сна и еды 10 дней
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Фото: REUTERS
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Зафиксированы новые факты издевательств над российскими пленными. В частности, одного из них допрашивали 10 дней без еды и сна, сообщается 9 января на сайте Следственного комитета России (СКР).

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

«Один военнослужащий рассказал, что в период нахождения в плену ему скотчем завязали глаза. Его допрос продолжался на протяжении 10 суток, во время которых его не кормили и не давали спать, а только <...> били, <...> применяли пытки током», — говорится в заявлении.

Кроме того, как отмечается, военнослужащие националистического формирования «Азов» (организация, запрещенная в России), которые проводили допрос, угрожали ему, что зарежут или застрелят.

Другой военнослужащий сообщил, что в плену его неоднократно избивали руками и ногами.

«В результате содеянного у него полностью выбиты верхние передние зубы. Кто именно наносил удары, он не видел, так как на голову был одет мусорный пакет», — рассказали в СКР.

В ноябре комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) призвала к международному расследованию преступлений украинских боевиков и иностранных наемников.

В сентябре врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал, что за каждое военное преступление Киев ждут печальный финал и наказание. По его словам, все военные преступления Вооруженных сил Украины — доказательство заинтересованности Киева в терроре, кровопролитии и убийстве мирных жителей.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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