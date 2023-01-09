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Юрист оценил использование камер для фиксации выбрасывающих мусор из машины

Юрист Воропаев поддержал использование камер для фиксации нарушителей, выбрасывающих мусор из машины
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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Юрист Лев Воропаев поддержал в понедельник, 9 января, разрешение в России использовать автоматические камеры для фиксации нарушителей, выбрасывающих мусор из автомобиля, грузовика или прицепа на обочине или в лесу.

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По мнению эксперта, с людьми, загрязняющими окружающую среду, бесполезно бороться только словом.

«Абсолютно адекватно, я считаю. Люди будут бояться совершать эти нехорошие проступки, зная, что их привлекут к ответственности и назначат штраф», — сказал эксперт в беседе с RT.

Воропаев добавил, что институт по привлечению к административной ответственности с помощью средств фото- и видеофиксации действует давно и постоянно совершенствуется.

Ранее в этот день стало известно, что автоматические камеры, установленные на российских дорогах, смогут фиксировать новое нарушение с 11 января. Штраф рискуют получить те, кто выбрасывает мусор на обочины, передает Федеральное агентство новостей.

Граждане, выбрасывающие мусор из окна автомобиля, могут заплатить за это до 30 тыс. рублей, должностные лица — до 60 тыс. рублей, юридические лица — до 100 тыс. рублей, пишет Life.Ru.

При разгрузке в указанных местах грузового автотранспорта с мусором граждане получат штраф в размере до 75 тыс. рублей, должностные лица — до 100 тыс. рублей, а юрлица — до 200 тыс. рублей, уточняет REGNUM.

Накануне член Общественной палаты РФ, вице-председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов рассказал, что штраф за пересечение сплошной линии разметки проще всего оспорить в холодное время года, сообщается на сайте aif.ru.

22 декабря депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой объявить амнистию по штрафам за разметку из-за снегопадов. Он подчеркнул, что во многих регионах РФ фиксируются аномальные осадки, из-за чего у водителей возникают сложности с парковкой и разметкой.

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